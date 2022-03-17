Canlı I Galatasaray - Barcelona (CANLI SKOR) UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

BARCELONA 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Dünya futbolunun en başarılı takımlarından birisi olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Türkiye'de bugüne kadar 7 maç oynayan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine G.Saray ile karşılaşan Barcelona, 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.