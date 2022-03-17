Canlı I Galatasaray - Barcelona (CANLI SKOR) UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi başarı ile temsil eden Galatasaray İspanyol devi Barcelona'yı saat 20.45'te İstanbul'daki evi NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. İlk maçta Camp Nou'dan yara almadan ayrılan Aslan, evinde kazanarak tur atlayıp çeyrek finale yükselmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray bugün Avrupa'da yine kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırlıyor.
İTALYAN HAKEM YÖNETECEK
Saat 20.45'te başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İŞTE GALATASARAY-BARCELONA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: PENA, BOEY, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, FEGHOULI, BABEL, KEREM, MOHAMED
BARCELONA: TER STEGEN, DEST, ARAUJO, PIQUE, ALBA, BUSQUETS, DE JONG, PEDRI, TRAORE, TORRES, DEPAY
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BERABERLİK HALİNDE UZAYACAK
Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.
GALATASARAY HENÜZ MAĞLUBİYET GÖRMEDİ
Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon özellikle Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, henüz mağlubiyet görmedi. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan Cimbom bu başarılı sonuçlarına yenisini eklemeyi hedefliyor.
AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.
KEREM EN BÜYÜK KOZ
Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İnaki Pena, ilk karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynamıştı. Beşiktaş derbisinde 2 golle yıldızlaşan Kerem de ilk maçın yıldızları arasındaydı. İki genç isim, bugün de Galatasaray ve Dome Torrent'in en büyük kozları olacak.
BARCELONA 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
Dünya futbolunun en başarılı takımlarından birisi olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Türkiye'de bugüne kadar 7 maç oynayan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine G.Saray ile karşılaşan Barcelona, 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.
İSPANYOLLARA ŞANSIMIZ TUTMUYOR
Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.
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