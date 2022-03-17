Galatasaray - Barcelona canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki! EXXEN Spor...
Galatasaray - Barcelona canlı maç izlemek için detaylar merak ediliyor. Temsilcimiz Galatasaray ve Barcelona bu akşam kozlarını paylaşacak. Galatasaray 0-0'ın rövanşında çeyrek final biletini almak için sahaya çıkıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte, GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İspanyol takımlarından Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Beraberlikle sonuçlanan ilk karşılaşmanın ardından Galatasaray rakibini eleyerek çeyrek final biletini almak istiyor. Son 16 turu rövanş maçında Aslan, Barcelona'yı Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte, GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.
10. RANDEVU
Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.
AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.
İSPANYOLLARLA 34 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.
BU SEZON AVRUPA'DA 13 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 13 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti, daha sonra oynadığı 11 müsabakada ise yenilgi yüzü görmedi.
DANIELE ORSATO DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. VAR'da Paolo Valeri ve AVAR'da da Daniele Doveri görev yapacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Barcelona canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki! EXXEN Spor...
- Sivas ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Sivas ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- ❄ 18 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 18 Mart Cuma okullar tatil mi? Giresun, Bitlis, Karaman...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...
- Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
- Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler
- Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?
- SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...