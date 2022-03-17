Galatasaray - Barcelona canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki! EXXEN Spor...

10. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.