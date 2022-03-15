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Son dakika: Ali Koç PFDK’ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: Ali Koç PFDK’ya sevk edildi

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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