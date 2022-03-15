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Miralem Pjanic'ten derbi yorumu: Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Miralem Pjanic’ten derbi yorumu: Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan ve karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Pjanic "Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor" ifadelerini kullandı.

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