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Canlı I Manchester United - Atletico Madrid (CANLI SKOR)

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Canlı I Manchester United - Atletico Madrid CANLI SKOR

Manchester United, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçında 1-1 berabere kaldığı maçta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Kritik karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.

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