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Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 MAÇ SONUCU | Sivasspor'dan kritik galibiyet

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 MAÇ SONUCU | Sivasspor’dan kritik galibiyet

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor'un iki farklı öne geçtiği karşılaşmada Adana Demirspor 2-2'yi yakalasa da 90+1. dakikada penaltıdan gol bulan Sivasspor, Adana'dan 3-2 galip ayrıldı.

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