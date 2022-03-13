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CANLI | Kayserispor Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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CANLI | Kayserispor Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Konyaspor, lider Trabzonspor'un kazandığı haftada 3 puanı alıp aradaki farkın daha fazla açılmamasını isterken, ev sahibi ekip taraftarının önünde maçı kazanmanın peşinde.

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