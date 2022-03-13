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Canlı I Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Canlı I Alanyaspor - Fenerbahçe CANLI SKOR Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'a deplasmanda konuk olacak. Kanarya zorlu deplasmanda 3 puan alarak çıkışını sürdümek isterken, Akdeniz temsilciisi Fenerbahçe'yi yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: (MUHTEMEL) Serkan, Awaziem, Milunovic, Mevija, Leroy Fer, Umut Güneş, Tayfur, Borja, Efecan, Efkan, Oğuz Aydın.

Fenerbahçe: Altay, Kim, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

ARDA GÜLER GERİ DÖNÜYOR

Kasımpaşa maçında 66 dakika sahada kalan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında forma şansı bulamamıştı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, şimdi ise bir maç aradan sonra yeniden formasına kavuşacak. Sarı- Lacivertliler'in hocası İsmail Kartal, bugün Alanyaspor ile oynacak karşılaşmasında genç Arda'yı, ilk 11'de sahaya sürecek.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Sarı-Lacivertli ekipte 6 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, bugün takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia da maç eksikleri oldukları için kadroda yoklar.

ALANYASPOR HEDEFE KİLİTLENDİ

Alanyaspor, Fenerbahçe maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Francesco Farioli'nin öğrencileri ise son dönemde İstanbul takımlarına karşı gösterdikleri performansa güveniyor. Alanya, söz konusu karşılaşmalarda son 9 mücadelede yenilgi almadı. Akdeniz ekibi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu arada kritik maç öncesinde Alanya'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

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