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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisi yorumu!

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Galatasaray derbisi yorumu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çebi, derbinin ertelenmesi konusunda da açıklamaya yaparak kendilerine herhangi talebin gelmediğini ifade etti. Çebi, ayrıca "Ülke puanına sadece Galatasaray katkı vermedi. Konu sadece sahanın oynanabilir durumda olmasıysa, bizim sahamız müsait. İsterlerse Olimpiyat da oynarız. İsterlerse Barcelona maçını bizim sahamızda oynasınlar. Galatasaray stat bulur, bu yüzden maç ertelenmez" dedi.

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