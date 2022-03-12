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Son dakika | TFF'den Medipol Başakşehir'e flaş yanıt: Hayal ürünü...

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika | TFF’den Medipol Başakşehir’e flaş yanıt: Hayal ürünü...

Türkiye Futbol Federasyınu (TFF), resmi hesabından hakem atamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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