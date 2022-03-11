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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Galatasaray-Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 29. haftasında Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi fikstürü ve hava koşulları nedeniyle TFF'ye resmen erteleme talebinde bulundu. Gündemi değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Biz de daha önce sıkışık fikstürlerden çıktık. Hava şartları izin verirse pazartesi derbiyi oynayacağız" dedi.

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