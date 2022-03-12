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Haberler Spor Haberleri CANLI | Hatayspor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Hatayspor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 12.03.2022
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CANLI | Hatayspor Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Hatayspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Yasar Kemal Ugurlu tarafından yönetilen Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı, Hatay Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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