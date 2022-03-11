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Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den Barselona maçı yorumu: İstanbul'daki maç ateş gibi geçecek

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Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Galatasaraylı Sofiane Feghouli’den Barselona maçı yorumu: İstanbul’daki maç ateş gibi geçecek

Barcelona karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıkan Sofiane Feghouli, İspanyol ekibi ile iç sahada oynayacakları maç için hazır olduğunu ifade etti. Feghouli, İstanbul'da oynanacak maç hakkında ise, "Ateş gibi geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

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