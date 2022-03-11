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Haberler Galeri Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz sona ererken, sarı-kırmızılılar Barcelona ile galibiyet şansını ofsayt ile kaçırdı. Barça, Camp Nou'daki maçın büyük bir kısmını domine etmesine rağmen, temsilcimizin sağlam savunmasına karşı gol atamadı. Peki, Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:27
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Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Temsilcimiz Galatasaray, Barcelona deplasmanından 0-0 berabere ayrıldıktan sonra namağlup serisini bozmadı. Maçın 78. dakikasında Bafetimbi Gomis, golü kaydetti ancak hakem video yardımcı hakem (VAR) ile görüştükten sonra ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Peki, Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

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Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY - BARCELONA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İstanbul'daki rövanş maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

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Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY, İSPANYA'DAN AVANTAJLI DÖNÜYOR

Galatasaray, İspanya'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, İspanya deplasmanında Barcelona ile berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

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Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA-GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalmalarını "Önemli olan turu rövanşa bırakmaktı ve bunu da başardık." diye değerlendirdi.

Torrent maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Akıllı bir maç yapmamız gerekiyordu. Bu zaten yolunda gider bazen gitmez ama bugün gitti. Her rakibine 4 atan bir takıma karşı bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü rakip Barcelona." şeklinde konuştu.

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Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

"Galatasaray Avrupa'da bu şekilde oynuyor çünkü konsantrasyonu daha yüksek, bunu lige de yansıtmamız gerekiyor." diyen Torrent, "Turu İstanbul'a bırakmak istiyorduk bunu da başardık. Tur Nou Camp'ta bitmedi. Rövanş belirleyici olmalıydı ve öyle de olacak." açıklamasında bulundu.

Torrent, "Biz rekabet ederken kazanabiliriz. Barça Avrupa Ligi'nde ama burada olması aslında tesadüfi. Olması gereken yer Şampiyonlar Ligi. Biz turun kaderini rövanşa bırakmak, rakibe avantaj vermemek istiyorduk. Rövanşta da bugün yaptığımız gibi takım olarak oynamalıyız ve iyi oynamalıyız." dedi.