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Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz sona ererken, sarı-kırmızılılar Barcelona ile galibiyet şansını ofsayt ile kaçırdı. Barça, Camp Nou'daki maçın büyük bir kısmını domine etmesine rağmen, temsilcimizin sağlam savunmasına karşı gol atamadı. Peki, Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?