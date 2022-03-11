Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA-GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalmalarını "Önemli olan turu rövanşa bırakmaktı ve bunu da başardık." diye değerlendirdi.

Torrent maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Akıllı bir maç yapmamız gerekiyordu. Bu zaten yolunda gider bazen gitmez ama bugün gitti. Her rakibine 4 atan bir takıma karşı bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü rakip Barcelona." şeklinde konuştu.