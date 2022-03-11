11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Milli güreşçimiz Elvira Kamaloğlu altın madalya kazandı

Son dakika: Milli güreşçimiz Elvira Kamaloğlu altın madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli güreşçimiz Elvira Kamaloğlu altın madalya kazandı

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA