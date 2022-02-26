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Roman Abramovich Chelsea'yi devretti! Dünya devi için flaş karar

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Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Roman Abramovich Chelsea’yi devretti! Dünya devi için flaş karar

Rusya - Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçisi olan Rus milyarder Roman Abramovich'in İngiltereye girişi yasaklanmıştı. Konuya ilişkin gelişmelerin ne olacağı merak edilirken, Chelsea'nin sahibi Abramovich, kulübün yönetimini mütevelli heyetine bıraktı.

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