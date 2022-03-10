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SON DAKİKA! TFF açıkladı! Liglere kar ertelemesi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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SON DAKİKA! TFF açıkladı! Liglere kar ertelemesi

SON DAKİKA! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka tarihlerinin 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

Aybar kar fırtınası ülkeyi etkisi altına alırken, TFF'den maçlarla ilgili açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka tarihlerinin 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.



Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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