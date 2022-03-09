Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...

LEVENT TÜZEMEN - HAKEMLERİ ŞAİBE ALTINA SOKTUNUZ

Nihat Özdemir, bu kararlarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır. 'Hangi hakemler neden listeden çıkarıldı? sorularının bir karşılığı olması lazım. Lig yarışının kızıştığı bir ortamda böyle bir karar nasıl alınır? Oyun oynanırken kural değişir mi? Değişmez… Hakemler de sezon sonuna kadar değişmemeliydi. FIFA ve UEFA, herhalde bunun hesabını soracaktır. Eğer gerekçe göstermeden bu kararları alıyorsanız, açıkladığınız hakemleri şaibe altına sokuyorsunuz. Ben hakemlerin yerinde olsam mahkemeye başvurur, neden görevden alındıklarının gerekçesini sorarım.