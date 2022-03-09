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Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...

Merkez Hakem Kurulu (MHK) dün aldığı radikal bir kararla 13 hakemin sezon sonuna kadar düdüklerini astı. Futbolda büyük ses getiren olayın perde arkasında yer alan iddialar, ortalığı karıştıracak türden. Cüneyt Çakır gibi gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse de Dünya Kupası'nda isim yapmış bir hakem artık maç yönetemeyecek. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları ve eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İşte sezon sonuna kadar Türk futbolunu bir hayli meşgul edecek kararın yansımaları...

Giriş Tarihi: 09.03.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 10:17
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Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...

Sabah spor'un usta yazarları ahmet çakar, erman toroğlu, ömer üründül, levent tüzemen ve gürcan bilgiç, mhk'nin tarihi kararını böyle değerlendirdi. işte usta isimlerin gündeme oturacak sözleri ve tüm detaylar...

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Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden açıklayarak 13 hakemi listeden çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, MHK'nin tarihi kararını böyle değerlendirdi. İşte usta isimlerin gündeme oturacak sözleri ve tüm detaylar...
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Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...

ERMAN TOROĞLU - YAPILMASI GEREKİYORDU
Daha önce, Hasan Doğan zamanında 6-7 hakem gitmişti. Bu hakemlik aleminde en büyük operasyondu. Son gelen Merkez Hakem Kurulu'na baktığımızda Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp ve Serdar Tatlı'dan bazı hakemler istediler. Onlar da vermemek için gittiler. Hakem alemi, temsilci alemi ve futbolcu alemi herkes birbirini tanır. Bu operasyonu MHK ve TFF tek başına yapamaz. Bu olayı büyük ihtimalle Kulüpler Birliği'nin isteği, federasyonun onayı ile MHK yapmıştır. Bir yerden başlanacaktı ve mutlak yapılması gereken bir şeydi.

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Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...
Şu anda görev yapacak hakemlerin arasında da dışarıda kalacak isimler var mıdır? Evet var. Bu futbolda ihtilaldir. Hakemleri yönlendiren dernekteki insanların, gözlemciler ve temsilciler derneğinin başındaki arkadaşın da dikkatli olması lazım. Bu ailenin temizlenmesi lazım. Burada iş yapacak hakemlerin ailelerini bu işlere sokmayacaksınız. Temizliği tam yapacaksınız, halının altına süpürmeyeceksiniz. Türk futbolu için bir deprem bu ve devamı da gelecektir…
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Türk futbolunda büyük deprem! 13 hakemin düdüğü neden asıldı? Flaş sözler: Şaibeli olan taraf...

LEVENT TÜZEMEN - HAKEMLERİ ŞAİBE ALTINA SOKTUNUZ
Nihat Özdemir, bu kararlarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır. 'Hangi hakemler neden listeden çıkarıldı? sorularının bir karşılığı olması lazım. Lig yarışının kızıştığı bir ortamda böyle bir karar nasıl alınır? Oyun oynanırken kural değişir mi? Değişmez… Hakemler de sezon sonuna kadar değişmemeliydi. FIFA ve UEFA, herhalde bunun hesabını soracaktır. Eğer gerekçe göstermeden bu kararları alıyorsanız, açıkladığınız hakemleri şaibe altına sokuyorsunuz. Ben hakemlerin yerinde olsam mahkemeye başvurur, neden görevden alındıklarının gerekçesini sorarım.