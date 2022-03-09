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Trabzonspor'dan önemli transfer! Arda Öztürk kadroya katıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Trabzonspor’dan önemli transfer! Arda Öztürk kadroya katıldı

U15 Milli Takımı'na seçilen ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile yapacağı özel karşılaşmanın kadrosuna çağrılarak büyük beğeni toplayan Diyarbakırlı futbolcu Arda Öztürk (14), Trabzonspor’a transfer oldu.

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