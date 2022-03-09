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Kulüpler Birliği'nden TFF'nin hakemlere ilişkin kararı hakkında flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Kulüpler Birliği’nden TFF’nin hakemlere ilişkin kararı hakkında flaş açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun 13 hakem hakkında aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda " Bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadelerini kullandı.

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