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Son dakika | MHK'den radikal karar! 13 hakemin üstü çizildi

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika | MHK’den radikal karar! 13 hakemin üstü çizildi

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

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