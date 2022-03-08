Polonyalı yıldız Lewandowski 23 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Messi ve Ronaldo'ya çok yaklaştı
Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İlk karşılaşmada 1-1 berabere kalan Bayern Münih - Salzburg'un rövanş mücadelesi gol şovla başladı. Alman devi Bayern Münih, ilk yarıda skoru 4-0 getirirken Leh yıldız Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci maçları oynanan son 16 turunda ilk maçı 1-1 sona eren Bayern - Salzburg eşleşmesi, gol yağmuruna sahne oldu.
Karşılaşmanın henüz ilk yarısında rakibi karşısında 4-0 öne geçen Bayern Munih, kendi evinde tur kapısını sonuna kadar araladı.
Bayern'in Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Salzburg karşısındaki olağanüstü performansıyla Devler Ligi'nin tarihine geçti.
Bayern Münih'in golcü futbolcusu Robert Lewandowski, Salzburg karşısında 23. dakikada hat-trick yaptı.
Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını elde etti.
MESSI VE RONALDO'YA YAKLAŞTI
Salzburg maçında attığı gollerle birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerinde 5. kez hat-trick yapan Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya bir adım daha yaklaştı.
Dünya futbolunun en büyük yıldızları olan Messi ve Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyerlerinde 8'er hat-tricki bulunuyor.
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