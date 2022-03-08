Polonyalı yıldız Lewandowski 23 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Messi ve Ronaldo’ya çok yaklaştı

MESSI VE RONALDO'YA YAKLAŞTI

Salzburg maçında attığı gollerle birlikte Şampiyonlar Ligi kariyerinde 5. kez hat-trick yapan Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya bir adım daha yaklaştı.

Dünya futbolunun en büyük yıldızları olan Messi ve Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyerlerinde 8'er hat-tricki bulunuyor.