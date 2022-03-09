UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! Bayern Münih’den gol şov

BAYERN MÜNİH FARKLI KAZANDI

Gecenin diğer mücadelesinde ise Bayern Münih, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 yendi.

Yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.