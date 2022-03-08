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Trabzonspor'dan Rusya-Ukrayna hamlesi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Trabzonspor’dan Rusya-Ukrayna hamlesi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla yaptırım kararı alanlar arasına UEFA ve FIFA da katıldı. Trabzonspor, Rusya ve Ukrayna'da futbol kariyerini devam ettiren yabancı oyuncular için çalışma başattı.

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