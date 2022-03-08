08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta yüzleri güldüren haber! Galatasaray derbisi öncesi beklenen haber

Beşiktaş'ta yüzleri güldüren haber! Galatasaray derbisi öncesi beklenen haber

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Beşiktaş’ta yüzleri güldüren haber! Galatasaray derbisi öncesi beklenen haber

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlılara Josef de Souza ve Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA