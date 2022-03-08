08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi

Son dakika | Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Son dakika | Göztepe’de Stjepan Tomas dönemi

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile anlaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA