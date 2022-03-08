Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kupa kaldırarak, Türk futbol tarihinde ilke imza atan Galatasaray, Barcelona deplasmanından avantajlı dönmenin yollarını arayacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?
Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile ilk maçını İspanya'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak İstanbul'a mutlu dönmek istiyor. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe TSİ 23.00'te başlayacak. Camp Nou'daki karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
BARCELONA KULÜP BAŞKANI LAPORTA, GALATASARAY MAÇININ ZOR OLACAĞINI SÖYLEDİ
Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Galatasaray ile deplasmanda zor bir maç oynayacakları söyledi. Laporta, kulübün resmi televizyonu Barça TV'ye verdiği demeçte, "UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok." dedi.
Katalan kulübünün başkanı, "Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olmalarına rağmen İspanyol ligi şampiyonluğu olasılığını da dışarıda bırakmadıklarını söyleyen Laporta, "La Liga'yı kazanmak için halen umudum var." diye ekledi. Laporta ayrıca Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayırılmasıyla ilgili "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona Kulüp Başkanı, Hollandalı teknik direktör Ronaldo Koeman'ın görevine daha önce son verip Xavi Hernandez'i daha erken takıma getirmediği için pişman olduğunu da dile getirerek, "Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim." ifadelerini kullandı.
MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.
Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.
Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.
Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.
Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.
Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.
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