Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?

Bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olmalarına rağmen İspanyol ligi şampiyonluğu olasılığını da dışarıda bırakmadıklarını söyleyen Laporta, "La Liga'yı kazanmak için halen umudum var." diye ekledi. Laporta ayrıca Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayırılmasıyla ilgili "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona Kulüp Başkanı, Hollandalı teknik direktör Ronaldo Koeman'ın görevine daha önce son verip Xavi Hernandez'i daha erken takıma getirmediği için pişman olduğunu da dile getirerek, "Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim." ifadelerini kullandı.