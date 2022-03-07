07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Son dakika | Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
Son dakika | Göztepe’de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA