Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak! Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta’dan kritik maç öncesi flaş açıklama

"LA LİGA İÇİN HALEN UMUDUM VAR"

Bir maç eksikle, lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olmalarına rağmen İspanyol ligi şampiyonluğu olasılığını da dışarıda bırakmadıklarını söyleyen Laporta, "La Liga'yı kazanmak için halen umudum var." diye ekledi.

MESSİ'NİN AYRILIŞI

Laporta ayrıca Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." değerlendirmesinde bulundu.