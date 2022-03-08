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EuroLeague Fenerbahçe'yi üzen kararı açıkladı! Play-off potası dışında kaldı

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Giriş Tarihi: 08.03.2022
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EuroLeague Fenerbahçe’yi üzen kararı açıkladı! Play-off potası dışında kaldı

Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) yönetimi, Rusya - Ukrayna krizi sonrası Rusya takımları konusunda kararını açıkladı. Yapılan oylamada, Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılacağı belirtildi. Bu kararla birlikte Fenerbahçe Beko'nun 3 galibiyetinin silinmesiyle sarı lacivertliler play-off potası dışına çıktı.

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