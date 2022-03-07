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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e Barcelona mektubu

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Galatasaray’da Başkan Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona mektubu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray lider olarak çıktığı grupta son 16 turu vizesi aldı. Bu turda İspanyol devi Barcelona ile eşleşen Galatasaray 10 Mart'ta Camp Nou'da sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i gönderdiği mektup ile kritik mücadeleyi yerinde izlemeye davet etti.

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