Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Chelsea kancası
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi resmen belli oluyor. Sezon sonunda Leicester City'den ayrılma kararı alan milli yıldızın Chelsea'ye imza atması bekleniyor.
Leicester City'den ayrılma kararı alan Çağlar Söyüncü için Chelsea ile görüşmeler sürüyor. Başarılı savunmacı Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor. Leicester City ise milli oyuncunun gitmesine izin verecek.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, başka bir takıma gitmek istiyor.
Kulübün ise milli oyuncunun ayrılığına izin verdiği ve gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Premier Lig takımlarından Chelsea, uzun süredir Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu. İngiliz medyasına göre; Chelsea, milli oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
- 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...
- Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi
- Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne kadar, zamlandı mı?