Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’ye Chelsea kancası

Kulübün ise milli oyuncunun ayrılığına izin verdiği ve gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Premier Lig takımlarından Chelsea, uzun süredir Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu. İngiliz medyasına göre; Chelsea, milli oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.