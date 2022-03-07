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Canlı I Beşiktaş - Medipol Başakşehir (CANLI SKOR) Süper Lig'de zorlu randevu

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Canlı I Beşiktaş - Medipol Başakşehir CANLI SKOR Süper Lig’de zorlu randevu

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evine Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.. Kupada Kayserispor'a elendikten sonra ligi sıralama olarak iyi bir yerde bitirmek isteyen Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Başakşehir ise ligin ilk yarısında mağlup ettiği rakibini yine devirmek istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, SERDAR, UMUT, ATIBA, CAN, GHEZZAL, TEIXEIRA, KENAN, GÜVEN

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, RAVIL, CAIÇARA, TOLGA, SERDAR, ALEKSIC, BERKAY, TREZEGUET, OKAKA

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5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup.

BAŞAKŞEHİR YENİ SERİ PEŞİNDE

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL BİLET

Siyah beyazlı kulüp, Başakşehir maçında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın ve 21 yaş altı çocukları stadında ücretsiz olarak konuk edecek.

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