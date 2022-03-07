Canlı I Beşiktaş - Medipol Başakşehir (CANLI SKOR) Süper Lig'de zorlu randevu

5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup.