08 Mart 2022, Salı
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Barcelona maçına çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Barcelona maçına çıkacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Barcelona maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

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