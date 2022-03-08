Galatasaray'dan Arturo Vidal bombası! Sezon sonunda sözleşmesi biten yıldıza teklif...
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray hem taraftarına bu sezonki kötü gidişatı unutturmak isterken dünyaca ünlü bir orta saha oyuncusunu gündeme aldı. İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten Arturo Vidal için Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha mevkisine verilecek.
Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Erick Pulgar'ın performansından memnun olmayan teknik heyet, transfer ihtiyacını yönetime bildirdi.
CİMBOM'DA HEDEF ORTA SAHA
Operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı bir takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bir başka Şilili futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.
ASLAN'DAN VIDAL ATAĞI
Eldeportivo'nun haberine göre; İtalyan devi Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal takımdan ayrılma kararı aldı.
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