Galatasaray’dan Arturo Vidal bombası! Sezon sonunda sözleşmesi biten yıldıza teklif...

CİMBOM'DA HEDEF ORTA SAHA

Operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar nokta atışı bir takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, bir başka Şilili futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.