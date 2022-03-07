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Galatasaray'da Barcelona mesaisi! Teknik heyetin zor kararı

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Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Galatasaray’da Barcelona mesaisi! Teknik heyetin zor kararı

Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleye büyük umutlarla transfer edilen genç kaleci İnaki Pena, sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı yarattı. Teknik heyet Barcelona karşısında kaleyi tecrübeli eldivene teslim etmeyi düşünüyor.

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