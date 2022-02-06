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Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera'nın rekoruna ortak oldu

Bu sezonki kötü gidişatını sona erdirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından da hüsranla ayrıldı. Galatasaray'ın devre arası transferleri Erick Pulgar ve Inaki Pena, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 90 dakika sahada kalan genç kaleci Pena, dikkat çeken bir performans gösterdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 21:27
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Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera’nın rekoruna ortak oldu

Torrent yönetimindeki Galatasaray, 4. lig maçına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi.

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Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera’nın rekoruna ortak oldu

Müsabakanın 71. dakikasında Juanfran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, skor üstünlüğünü ele alamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera’nın rekoruna ortak oldu

Bu beraberlikle Torrent, yeni takımının başında ilk kez puanla tanışırken, galibiyet hasretini dindiremedi. Galatasaray, Alanyaspor beraberliğiyle ligdeki puanını 28'e taşıdı.

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Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera’nın rekoruna ortak oldu

LİGDE SON 13 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Galatasaray, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

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Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera’nın rekoruna ortak oldu

Bu süreçte tek galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde 2-0'lık skorla elde eden Galatasaray, son 5 lig maçında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.