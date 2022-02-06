Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera'nın rekoruna ortak oldu

Bu sezonki kötü gidişatını sona erdirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından da hüsranla ayrıldı. Galatasaray'ın devre arası transferleri Erick Pulgar ve Inaki Pena, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 90 dakika sahada kalan genç kaleci Pena, dikkat çeken bir performans gösterdi.