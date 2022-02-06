06 Şubat 2022, Pazar
Galatasaray taraftarı hayran kaldı! Inaki Pena ilk maçında Muslera'nın rekoruna ortak oldu
Bu sezonki kötü gidişatını sona erdirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından da hüsranla ayrıldı. Galatasaray'ın devre arası transferleri Erick Pulgar ve Inaki Pena, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 90 dakika sahada kalan genç kaleci Pena, dikkat çeken bir performans gösterdi.
Giriş Tarihi: 06.02.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 21:27
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