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Abdullah Avcı, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Kaybetmek hiç aklıma gelmedi

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Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Abdullah Avcı, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Kaybetmek hiç aklıma gelmedi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. 1-1'lik eşitliğin çıktığı maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kaybetmeyi hiç düşünmediklerini söyledi. Abdullah Avcı, "Bugün isteğimiz şampiyon gibi oynamaktı, iyi ki bu ligde Trabzonspor var demek... Sonuç ne olursa olsun kaybetmek hiç aklıma gelmedi. Sonuç ne olursa olsun Trabzonsporlular sabah mutlu uyanacak. " dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor'u ağırladı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un golü Nwakaeme'den gelirken Fenerbahçe'nin golünü Miha Zajc kaydetti.

ABDULLAH AVCI'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR
Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aybetmeyi hiç düşünmediklerini söyledi.

Avcı şunları söyledi:
"İstediğimiz oyunu zaman zaman yansıttık, zaman zaman yansıtamadık. Bir eksikli oyunlar zordur. Atmosfer çok güzeldi. Ben her zaman derim, rakibe saygı, taraftara saygı, hakeme saygı... İlk yarı golü de bulduk, goller de kaçırdık.

Oyunun başında kazanmak için geldiğimiz bir kadroyduk. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak. Oyun içinde de bu tür hamleler yaptık. Rakibin duran toptan attığı bir gol var. Daha sonra rakibe pek bir şey vermedik, sonra gol aradık ama olmadı."

"KAYBETMEK HİÇ AKLIMA GELMEDİ"
"Bugün isteğimiz şampiyon gibi oynamaktı, iyi ki bu ligde Trabzonspor var demek... Sonuç ne olursa olsun kaybetmek hiç aklıma gelmedi. Sonuç ne olursa olsun Trabzonsporlular sabah mutlu uyanacak.

Bizim kredimiz çok fazla. 10 hafta kaldı, ikinciye 15 puan, üçüncüsüne 20 puanla öndeyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bizim bu tür maçlarda fırsatını bulmuşken daha erken bitirmemiz gerekiyor."

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