Abdullah Avcı, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Kaybetmek hiç aklıma gelmedi

Oyunun başında kazanmak için geldiğimiz bir kadroyduk. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak. Oyun içinde de bu tür hamleler yaptık. Rakibin duran toptan attığı bir gol var. Daha sonra rakibe pek bir şey vermedik, sonra gol aradık ama olmadı."