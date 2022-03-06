Son dakika: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla ilk kırmızı kartını gördü

Fenerbahçeli futbolcular, karara büyük tepki gösterse de karşılaşma kaldığı yerden devam etti.





Milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart ile sarı-lacivertli forma altında ilk kez bir maçta kırmızı kart görmüş oldu.