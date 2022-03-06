Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI SKOR
Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı karşılaşmada her iki takım da galibiyeti hedefliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 28. hafta maçında iki dev karşılaşıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR DERBİDE YOK
Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Bu isimlerin derbide oynaması beklenmiyor.
11'LER
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Serdar Dursun.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
LİDER TRABZONSPOR İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMEDİ!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı. Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
NWAKAEME GOL SESSİZLİĞİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şansızlığını kırarak, kariyerini taçlandırmak istiyor. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertlileri de Süper Lig kariyer listesine eklemek istiyor. Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın sonucu merakla beklenirken, bordo-mavili takımın hücum hattına geldiği günden beri önemli katkı veren Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerine sarı-lacivertliler karşı gol atıp şansızlığını kırıp-kıramayacağı da merakla bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Nijeryalı oyuncu, şimdiye kadar lig'de 6. kez forma giydiği rakip karşısında atacağı gol ya da gollerle Süper Lig kariyerini taçlandırmak, takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.
LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY HASRETİ
Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşılaşan rakiplerden Fenerbahçe'nin 39, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken 33 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, ezeli rakibini Kadıköy'de 2020 yılı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 3-1 skorla yenerek 23 yıllık hasrete son vermişti. Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.
AVCI'NIN FENERBAHÇE RAPORU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda Fenerbahçe ile 3'üncü kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımla birlikte Kadıköy'deki ilk maçına çıkacak olan Avcı, 2020-21 sezonunda oynanan ilk maçta Trabzon'da 1-0 mağlup olmuş, bu sezon ligin 9'uncu haftasında oynanan karşılaşmada 3-1'lik skorla Fenerbahçe'ye geçit vermemişti. Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 25 kez karşılaşırken, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
16 YILLIK REKABETTE AVCI ÜSTÜN
Bordo-mavilileri başarılı hocası, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile kariyeri boyunca 8 müsabakada karşı karşıya geldi. 16 yıllık geçmişleri bulunan teknik adamlar, son olarak 2020-21 sezonunda oynanan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde karşılaşırken 3-1 skorla sahadan galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı oldu. Teknik adamların bugüne kadar karşılaştıkları mücadelelerinde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle Abdullah Avcı'nın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal'ın 16 yıl boyunca Avcı'ya karşı aldığı tek galibiyet, 2014-15 yılında Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması olmuştu.
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