Kadıköy'de Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'e saldırı girişimi
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarının bitiş düdüğüyle sahaya taraftar girdi. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e saldırmak isteyen taraftarı, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır engelledi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi.
İlk yarının sona ermesinin hemen ardından tribünlerden sahaya inen bir Fenerbahçe taraftarı, hakem Küçük'ün üzerine koştu. İlk olarak araya giren kaleci Altay Bayındır, taraftarın Zorbay Küçük'e saldırmasına engel oldu. Daha sonra güvenlik güçleri, taraftarı saha dışına çıkardı.
Emniyet güçleri, yaşanan gerginliğin ardından saha çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sarı-lacivertli futbolcular da hakem Küçük'e soyunma odasına girerken uzun süre itirazda bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur ve emekli maaşlarına zam! Oranlar açıklandı, tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine Temmuz zammı...
- Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI MAÇ izle! FB - TS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme yolları...
- 7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 6 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekim tarihi...
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!