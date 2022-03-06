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Antalyaspor - Sivasspor CANLI SKOR

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Antalyaspor - Sivasspor CANLI SKOR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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