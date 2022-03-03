Anadolu Efes, Euroleague’de Fenerbahçe’yi devirdi

Müsabakaya Micic ve Bryant'ın skorer oyunuyla başlayan lacivert-beyazlı takım, 6. dakikada Larkin'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık (19-7) fark yakaladı. Karşılıklı basketlerde devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes 23-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi savunma yaparak giren ev sahibi takım, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle 5-0'lık seri yakaladı ve 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: (28-14). Hücum ribauntlarını toplayan ve dış atışlarda isabet bulan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 18 sayıya (36-18) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Guduric, Polonara ve De Colo'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da iyi savunmasıyla farkın tek haneye inmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, devre arasına 41-25 üstün girdi.

İlk yarıda Anadolu Efesli basketbolcuların yaptığı 6 blok, savunmadaki iyi performansta ve skor üstünlüğünü elinde bulundurmalarında etkili oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına Micic ve Larkin'in basketleriyle giren Anadolu Efes, yakaladığı 5-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 21 sayıya (46-25) yükseltti. Micic ile skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 23. dakikada skoru 49-27 yaptı. Pierre ile dışarıdan, De Colo ve Polonara ile kısa mesafeli atışlardan isabet sağlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı 14 sayıya (53-39) çekti. Booker, Pierre ve Şehmus ile rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek 6-0'lık seri bulan konuk takım, 28. dakikanın başında farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken Anadolu Efes, periyodu 59-48 üstün bitirdi.