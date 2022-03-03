04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Derbinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim oldu? Zorbay Küçük kimdir?

Derbinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim oldu? Zorbay Küçük kimdir?

SPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
ABONE OL
Derbinin hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi kim oldu? Zorbay Küçük kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA