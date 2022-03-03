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Domenec Torrent Süper Lig'den o yıldızı istiyor! Obinna'ya hayran kaldı

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Domenec Torrent Süper Lig’den o yıldızı istiyor! Obinna’ya hayran kaldı

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in Göztepe ile oynanan maçta Göztepeli Obinna'yı çok beğendiği ve transfer edilmesi için rapor sunduğu iddia edildi. Torrent'in Obinna ile ilgili hamlesi sonrası Sensibile ve Luis Campos'un transfer konusunda araştırmalara başladı.

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