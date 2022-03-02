Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz | Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon bütün kupalara talip olduklarını söyledi. Avcı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile hafta sonunda karşılaşacakları maçla ilgili da önemli açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ilk yarısında iyi şeyler çıkardıklarını belirterek, "Gol bulduk, direkten dönen toplar var. Oyunu daha fazla elimize alabilirdik. ikinci yarı baskıya devam ettirmek istedik ama yapamadığımız baskının kırıldığı anda merkezi kapatarak rakibi kenara yönlendirdik. 1-0 giderken oyunu koparabilirdik" şeklinde konuştu.
"BİZ BU SENE KUPALARIN HEPSİNE TALİBİZ"
Kupanın önemli bir hedef olduğunu kaydeden Avcı, "İki kupa da çok önemli. Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz. Taraftarımız bize destek oldu. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Antalyaspor da iyi takım, onlara başarılar diliyoruz" diye konuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin konuşan Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevkisel olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu" açıklamasını yaptı.
"FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR İLK KEZ KARŞILAŞMIYOR"
Avcı, ligde Fenerbahçe ile hafta sonunda karşılaşacakları maçla ilgili olarak ise şu ifadelere yer verdi:
"Harika bir sezon geçiriyoruz, her şey çok güzel. Trabzon kenti bunun keyfini çıkarsın. Fenerbahçe ile Trabzonspor tarihinde ilk kez karşılaşmıyor. Bir lig müsabakasına keyif yaparak eğlenerek zihinsel fiziksel hazırlanacağız. Yarın sabah antrenman yapıp dinlenip cuma günü tekrarlara bakıp kadro değerlendirmesi yaparak hazırlanacağız. Bu sene her şeyi kazanmak istiyoruz. Ligde de önemli fırsatlar var."
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