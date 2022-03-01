Canlı I Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI SKOR) Türkiye Kupası maçı A Spor izle

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı start alıyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

A SPOR EKRANLARINDAN YAYINLANACAK

Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Denswil, Vitor Hugo, Yusuf, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Koita

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Adriano

TRABZON'UN HEDEFİ DUBLE YAPMAK

2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem de bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor. Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

9 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Bordo-mavililer bugüne kadar toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı evine getirdi.

ANTALYA'NIN KOZU ADRIANO

Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Trabzonspor maçında sahadaki kozları Brezilyalı Luiz Adriano ve Fernando Martins olacak. Sambacıların performansı yükselirken son haftalarda toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.