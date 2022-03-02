02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'a Vitor Hugo'dan kötü haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Trabzonspor'a Vitor Hugo'dan kötü haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
ABONE OL
Trabzonspor’a Vitor Hugo’dan kötü haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u ağırladı. Maçın 85. dakikasında bordo mavililerin stoperi Vitor Hugo yerde kaldı. Yıldız oyuncunun diz altında kırık tespit edildiği ve sezonu kapattığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA