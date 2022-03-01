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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas katıldığı bir televizyon programında Sarı-Kırmızılılar'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında sorulan soruya yanıt verdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

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