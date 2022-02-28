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Son dakika: UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova-Leipzig maçı öncesi flaş karar!

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Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: UEFA’dan Rus kulübü Spartak Moskova-Leipzig maçı öncesi flaş karar!

Son dakika haberleri... UEFA, Leipzig ile Spartak Moskova arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesini iptal ettiğini açıklayacak. Leipzig, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

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